У Миколаєві шукають зниклу 14-річну Діану Миронову, фото: поліція Миколаївської області

Поліція шукає зниклу 14-річну Діану Миронову, яка 4 липня близько 18:00 вийшла з дому по вулиці 100-й квартал у Миколаєві та до теперішнього часу не повернулась.

Відповідну інформацію поліція Миколаївської області розмістила у своїх соцмережах.

Дівчина одягнена у картату сорочку червоно-чорного кольору, шорти світло-голубі з зірками, рожеві капці. Мала при собі рожеві ролики.

Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти встановити місцезнаходження підлітка або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до відділу №1 Миколаївського районного управління поліції за адресою: Миколаїв, вулиця 2 Екіпажна, 59, 063-844-55-58 або 102.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали дівчат, які зникли 11 березня у Южноукраїнську.