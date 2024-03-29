У Миколаєві на вулиці Наваринській знищили два дерева породи «Берест» внаслідок повної обрізки крони. Ще два дерева пошкоджені до ступеня неприпинення росту.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушення природоохоронного законодавства зафіксовано з боку комунального підприємства «Миколаївські парки». Завданий збиток довкіллю екоінспектори оцінили у понад тисячу гривень.

Знищені дерева, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Знищені дерева, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Знищені дерева, фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

— Протокол про адміністративне правопорушення направлено до посадової особи підприємства, також розраховано збиток, завданий довкіллю – понад тисяч гривень. Особливо слід зазначити, що саме зараз триває вегетаційний період. Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, формувальне та омолоджувальне обрізання дерев рекомендується здійснювати до початку вегетації - часу активної життєдіяльності рослин. Він триває від початку сокоруху і розпускання бруньок до опадання листя, — повідомили у Держекоінспекції.

Кронування дерев

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».