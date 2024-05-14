Інспектори затримали чоловіка, який ходить вулицями міста зі зброєю. Фото: патрульні поліції Миколаївської області

Миколаївські інспектори під час патрулювання Центрального району міста затримали чоловіка, який ходить вулицями міста зі зброєю.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що під час поверхневого огляду патрульні виявили у нього предмет, схожий на саморобну зброю.

Інспектори затримали чоловіка та передали його слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві патрульні затримали чоловіка в якого виявили предмети, схожі на ручні гранати.