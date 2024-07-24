У Миколаєві відбудеться благодійний захід для пухнастиків з притулку, ілюстрація: ТРЦ City Center

У неділю, 28 липня, в ТРЦ City Center відбудеться захід на підтримку миколаївського притулку КП «Центр захисту тварин».

Як зазначають організатори заходу, у притулку наразі перебувають близько 100 тваринок, що потребують нашої допомоги.

Захід проходитиме у головному атріумі ТРЦ City Center, з 16:00 до 18:00.

«На заході ви зможете зробити благодійний внесок на корм для тваринок, які ще не знайшли свої домівки. При донаті вкажіть у коментарі до платежу ваш номер телефону та ПІБ, щоб ми з вами звʼязались у разі виграшу», — зазначають організатори.

Зазначається, за три найбільші донати передбачені призи від магазину «Masterzoo».

Крім того, також відбудеться інтерактивна програма для дітей та можливість познайомитися з мешканцями притулку.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві в Каштановому сквері відбулась виставка-прилаштування тварин. Новий дім шукало 165 чотирилапих: 110 собак та 55 котів.