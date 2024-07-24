У неділю, 28 липня, в ТРЦ City Center відбудеться захід на підтримку миколаївського притулку КП «Центр захисту тварин».
Як зазначають організатори заходу, у притулку наразі перебувають близько 100 тваринок, що потребують нашої допомоги.
Захід проходитиме у головному атріумі ТРЦ City Center, з 16:00 до 18:00.
«На заході ви зможете зробити благодійний внесок на корм для тваринок, які ще не знайшли свої домівки. При донаті вкажіть у коментарі до платежу ваш номер телефону та ПІБ, щоб ми з вами звʼязались у разі виграшу», — зазначають організатори.
Зазначається, за три найбільші донати передбачені призи від магазину «Masterzoo».
Крім того, також відбудеться інтерактивна програма для дітей та можливість познайомитися з мешканцями притулку.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві в Каштановому сквері відбулась виставка-прилаштування тварин. Новий дім шукало 165 чотирилапих: 110 собак та 55 котів.
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У неділю, 28 липня, в ТРЦ City Center відбудеться захід на підтримку миколаївського притулку КП «Центр захисту тварин».
Як зазначають організатори заходу, у притулку наразі перебувають близько 100 тваринок, що потребують нашої допомоги.
Захід проходитиме у головному атріумі ТРЦ City Center, з 16:00 до 18:00.
«На заході ви зможете зробити благодійний внесок на корм для тваринок, які ще не знайшли свої домівки. При донаті вкажіть у коментарі до платежу ваш номер телефону та ПІБ, щоб ми з вами звʼязались у разі виграшу», — зазначають організатори.
Зазначається, за три найбільші донати передбачені призи від магазину «Masterzoo».
Крім того, також відбудеться інтерактивна програма для дітей та можливість познайомитися з мешканцями притулку.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві в Каштановому сквері відбулась виставка-прилаштування тварин. Новий дім шукало 165 чотирилапих: 110 собак та 55 котів.