Тарифи на світло будуть підвищуватись, фото: Уніан

У міністерстві енергетики України очікують, що в межах підготовки до наступного опалювального сезону доведеться підвищити тарифи на електроенергію.

Про це розповіла в етері телемарафону Єдині новини заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

«Ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22 березня, росіяни масовано і дуже прицільно атакують наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше 8 ГВт, і це величезний об'єм генеруючих потужностей. Значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз нелюдських зусиль нам вартує утримання системи в стабільній роботі», – пояснила вона.

Заступниця міністра зазначила, що ще одним великим викликом є підготовка до наступного опалювального сезону.

«Підготовка до наступного опалювального сезону – це ще один такий великий виклик. Очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято», – заявила Світлана Гринчук.

Нагадаємо, з 18:00 п’ятниці до 6:30 суботи в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося. Такі дії були зумовлені нестачею потужностей.

Раніше повідомлялось, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.