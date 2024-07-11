Дитина біля вікна. Ілюстративне фото

В ніч на 11 липня у Миколаєві загинула трирічна дитина. Хлопчик вийшов на балкон, поки його батьки спали та випав з вікна.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

За даними прес-служби, дитина вночі встала з ліжка та пройшла повз батьків на балкон – вони цього не почули. На балконі знаходилися різні речі, якими дитина скористалася як сходинками, що і спричинило загибель хлопчика.

При цьому, в управлінні нещасний випадок назвали «батьківською недбалістю».

«Якби цього всього «непотребу» не було б на балконі, то дитина б не дотягнулася і не змогла б перелізти через перила і була б жива. Дуже сумно і жахливо, що ми втрачаємо дітей не тільки через війну, але ще через недогляд та пряму батьківську недбалість!», — сказано в повідомленні.

Там також порадили слідкувати за тим, щоб всі вікна та балкони були в закритому доступі для дітей та не зберігати багато речей на балконі, якими могла б скористатися дитина.

Нагадаємо, як у Київській області електропотяг на смерть збив дівчинку, яка з іншими дітьми перебувала на коліях.