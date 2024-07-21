Вогнеборці гасять авто, архівне фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

20 та 21 липня у Миколаївській області було зафіксовано дві пожежі. Обидва рази рятувальники гасили транспортні засоби.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що вчора, о 16:47, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Volkswagen Golf, припаркованого на території приватного домоволодіння у Вознесенську. За викликом виїхало чергове відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області.Пожежу локалізовано о 16:53, а ліквідовано о 16:57. Вогнем було знищено багажний відсік та салон автомобіля на загальній площі 5 квадратних метри.

Також, 21 липня о 01:04 до рятувальників надійшло повідомлення про другу пожежу. Цього разу горів легковий автомобіль марки «Таврія» під час руху в селі Нововолодимирівка Березанської територіальної громади Баштанського району.На місце події негайно прибуло відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.Пожежу на площі 3 квадратних метри було локалізовано о 02:02, а ліквідовано о 02:07.

Причини обох пожеж наразі встановлюються.

Загалом до гасіння залучалося 8 рятувальників та 2 спецавтомобілі ДСНС. Додатково на місце події прибули співробітники поліції.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 25 пожеж.