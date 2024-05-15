У Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії, фото з відкритих джерел

У четвер, 16 травня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. 11 Поздовжня;

вул. Автомобільна;

вул. Крилова;

вул. Театральна;

вул. 28 Армії;

вул. О. Кошового;

пр. Богоявленський;

вул. Паркова.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пр. Героїв України;

вул. Новоодеська;

пров. Парковий;

пров. Гончарова;

вул. 3 Чепіги;

пров. Чорноморців;

пров. 4 Баштанський;

пров. 5 Круговой;

пров. Середній;

вул. 5 Лінія;

вул. Кругова;

пров. Такелажнии;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова.

Нагадаємо, начальник служби повітряних ліній «Миколаївобленерго» Микола Зозулинець поділився, як разом з бригадою працював під обстрілами та на замінованих територіях, щоб повернути миколаївцям світло.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Стріляли з усіх боків». Історія енергетика, який під час вибухів повертав світло в домівки миколаївців»