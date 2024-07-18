Вогнеборець гасить пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС України у Миколаївській області

У четвер, 18 липня рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС України у Миколаївській області

Зазначається, що по прибуттю рятувальники виявили щільне задимлення на третьому поверсі. Вогнеборцями у складі ланки газодимозахисної служби виведено на свіже повітря трьох мешканців будинку у захисних масках. Медична допомога евакуйованим не знадобилась.

Як з’ясувалось при розвідці будівлі, зайнялось сміття в захаращеному тамбурі однієї з квартир. На момент пожежі в квартирі нікого не було.

О 10:39 пожежу локалізували, а о 10:48 - ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші квартири

Від ДСНС працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки. Додатково залучались екіпаж поліції та карета швидкої допомоги.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.