У четвер, 18 липня рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що по прибуттю рятувальники виявили щільне задимлення на третьому поверсі. Вогнеборцями у складі ланки газодимозахисної служби виведено на свіже повітря трьох мешканців будинку у захисних масках. Медична допомога евакуйованим не знадобилась.
Як з’ясувалось при розвідці будівлі, зайнялось сміття в захаращеному тамбурі однієї з квартир. На момент пожежі в квартирі нікого не було.
О 10:39 пожежу локалізували, а о 10:48 - ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші квартири
Від ДСНС працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки. Додатково залучались екіпаж поліції та карета швидкої допомоги.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
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У четвер, 18 липня рятувальники загасили пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі Миколаєва.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що по прибуттю рятувальники виявили щільне задимлення на третьому поверсі. Вогнеборцями у складі ланки газодимозахисної служби виведено на свіже повітря трьох мешканців будинку у захисних масках. Медична допомога евакуйованим не знадобилась.
Як з’ясувалось при розвідці будівлі, зайнялось сміття в захаращеному тамбурі однієї з квартир. На момент пожежі в квартирі нікого не було.
О 10:39 пожежу локалізували, а о 10:48 - ліквідували на площі 5 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на інші квартири
Від ДСНС працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки. Додатково залучались екіпаж поліції та карета швидкої допомоги.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.