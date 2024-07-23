У селі Мирне Шевченківської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався чоловік.
Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що мешканець 1987 року народження знайшов на сусідньому подвір’ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд.
В результаті детонації снаряда чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
До того ж, у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У селі Мирне Шевченківської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався чоловік.
Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, що мешканець 1987 року народження знайшов на сусідньому подвір’ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд.
В результаті детонації снаряда чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.
Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.
До того ж, у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.