На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі, фото з відкритих джерел

У селі Мирне Шевченківської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався чоловік.

Про це повідомили Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що мешканець 1987 року народження знайшов на сусідньому подвір’ї боєприпас, ймовірно касетний снаряд.

В результаті детонації снаряда чоловік отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.

Раніше повідомлялося, у Миколаївській області зафіксовано два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах.

До того ж, у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.