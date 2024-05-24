Працівник ТЦК. Фото з відкритих джерел.

В одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті помер військовозобов'язаний.

Про це повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

У четвер, 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», яка по приїзду констатувала смерть.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Повідомляємо, за даним фактом призначено службову перевірку», — додали в повідомленні

У прес-службі зазначили, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.

При цьому визнається, що трапляються ситуації, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються нещасні випадки.

Нагадаємо, як чоловік із ножем напав на співробітника ТЦК на Дніпропетровщині, потерпілому надали медичну допомогу.

Раніше в Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.