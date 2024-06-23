У харківських лікарнях продовжує лікування 41 особа, яка отримала поранення під час атаки росіян 22 червня. Серед пацієнтів – троє дітей.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Зазначається, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.
Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.
«На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У харківських лікарнях продовжує лікування 41 особа, яка отримала поранення під час атаки росіян 22 червня. Серед пацієнтів – троє дітей.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Зазначається, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.
Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.
«На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.