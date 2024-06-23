Наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС

У харківських лікарнях продовжує лікування 41 особа, яка отримала поранення під час атаки росіян 22 червня. Серед пацієнтів – троє дітей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зазначається, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.

Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.

«На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.