Європейський Союз виділив Україні новий транш розміром 1,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами премʼєра, загальна бюджетна підтримка від ЄС з початку 2024 року вже досягла майже 8 мільярдів євро і «ще більше на підході».
«Хочу висловити вдячність президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку», — написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.
Європейський Союз виділив Україні новий транш розміром 1,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами премʼєра, загальна бюджетна підтримка від ЄС з початку 2024 року вже досягла майже 8 мільярдів євро і «ще більше на підході».
«Хочу висловити вдячність президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку», — написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.