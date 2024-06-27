Україна отримала від Євросоюзу третій транш у €1,9 млрд. Фото: SIPA,Scanpix

Європейський Союз виділив Україні новий транш розміром 1,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами премʼєра, загальна бюджетна підтримка від ЄС з початку 2024 року вже досягла майже 8 мільярдів євро і «ще більше на підході».

«Хочу висловити вдячність президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку», — написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.