Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Стокгольм, 31 травня 2024 року, фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки, що зміцнює їх партнерство у сфері безпеки.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно з угодою, упродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 мільярда шведських крон (близько 6,5 мільярда євро), що становитиме приблизно 2,2 мільярда євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

У переліку військової допомоги будуть авіація та протиповітряна оборона, бронетехніка, артилерія, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Також Швеція передає спеціалізовані літаки ASC 890, та в перспективі — літаки JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Крім того, Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі, блоки угоди стосуються підтримки «формули миру», санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Швеція виділила понад 56 мільйонів євро для допомоги енергосистемі України, у тому числі й Миколаєву.

Слід зазначити, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.