За 14 та 15 липня протиповітряна оборона знищила 8 розвідувальних безпілотників, серед них «Орлан-10» та «ZALA».
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
«З початку доби 15 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники – три «Орлан-10» та один «ZALA», — йдеться у повідомленні.
Також, вночі російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, типу «Іскандер-М», яку випустила з території тимчасово окупованого Криму.
Крім того, зранку війська РФ атакували керованими авіаційними бомбами по Херсонській області.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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За 14 та 15 липня протиповітряна оборона знищила 8 розвідувальних безпілотників, серед них «Орлан-10» та «ZALA».
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
«З початку доби 15 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники – три «Орлан-10» та один «ZALA», — йдеться у повідомленні.
Також, вночі російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, типу «Іскандер-М», яку випустила з території тимчасово окупованого Криму.
Крім того, зранку війська РФ атакували керованими авіаційними бомбами по Херсонській області.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».