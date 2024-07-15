Над півднем України сили оборони знищили 8 безпілотників, ілюстрація: повітряне командування «Південь»

За 14 та 15 липня протиповітряна оборона знищила 8 розвідувальних безпілотників, серед них «Орлан-10» та «ZALA».

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

«З початку доби 15 липня протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники – три «Орлан-10» та один «ZALA», — йдеться у повідомленні.

Також, вночі російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, типу «Іскандер-М», яку випустила з території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, зранку війська РФ атакували керованими авіаційними бомбами по Херсонській області.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».