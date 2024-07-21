У ніч проти 21 липня сили протиповітряній обороні України збили 35 ворожих ударних БПЛА «Shahed — 131/136».
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що російські війська запустили:
Протиповітряна оборона працювала в Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил.
Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, підкреслив Микола Олещук.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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У ніч проти 21 липня сили протиповітряній обороні України збили 35 ворожих ударних БПЛА «Shahed — 131/136».
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що російські війська запустили:
Протиповітряна оборона працювала в Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил.
Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, підкреслив Микола Олещук.
Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».