Робота Сил ППО. Фото: Сергій Михальчук

У ніч проти 21 липня сили протиповітряній обороні України збили 35 ворожих ударних БПЛА «Shahed — 131/136».

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що російські війська запустили:

3 балістичні ракети «Іскандер-М» із Курської області та Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської області;

39 ударних БпЛА типу Shahed із трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Крим.

Протиповітряна оборона працювала в Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил.

Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, підкреслив Микола Олещук.

Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».