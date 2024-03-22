Мінінфраструктури запускає реформу автобусних пасажирських перевезень, фото з відкритих джерел

Уряд розпочав реформу автобусних пасажирських перевезень, яка має на меті поліпшити сервіс для пасажирів та створити сприятливі умови для легальної роботи перевізників. Нові підходи міжнародних автобусних пасажирських перевезень презентували під час Форуму «З’єднуємо людей та міста».

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За даними дослідження Міністерства інфраструктури, чверть міжнародних перевезень становлять нелегали. Таким чином пасажири не можуть бути впевненими в безпеці перевезення, а державний бюджет щороку втрачає близько 500 мільйонів гривень.

«Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави. Наше завдання полягає не в «закручуванні гайок», а у створенні умов для роботи бізнесу - без зайвої бюрократії та впливу людського фактора. Перший крок - цифровізація сервісів і послуг, а також змін до нормативно-правової бази, - додав Кубраковʼ», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема йдеться про:

Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника, де пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника, придбати квиток, та залишити зворотний зв'язок. Він працюватиме в тестовому режимі з 22 березня.

Запуск єЧерги для автобусів, яка вже доступна на кількох пунктах пропуску. Тепер кожен регулярний автобус матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіка. А також система автоматично перевірятиме дозвільні документи.

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів, який має на меті повністю цифровізувати процедуру.

Оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку. Йдеться про зміни до профільного 75 Наказу Міністерства, який перебуває на громадському обговоренні.

Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.