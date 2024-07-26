Вчора, 25 липня під час патрулювання Миколаєва інспектори помітили мотоцикл Honda з номерним знаком, що був встановлений з порушенням норм.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час перевірки документів та огляду номеру кузова поліцейські виявили, що VIN-код, ймовірно, було змінено кустарним способом.
Через наявність ознак кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини цієї справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що 11 липня, близько 11-ї години, у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Вчора, 25 липня під час патрулювання Миколаєва інспектори помітили мотоцикл Honda з номерним знаком, що був встановлений з порушенням норм.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Зазначається, що під час перевірки документів та огляду номеру кузова поліцейські виявили, що VIN-код, ймовірно, було змінено кустарним способом.
Через наявність ознак кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини цієї справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що 11 липня, близько 11-ї години, у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.