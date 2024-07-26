Затримання мотоводія. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Вчора, 25 липня під час патрулювання Миколаєва інспектори помітили мотоцикл Honda з номерним знаком, що був встановлений з порушенням норм.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що під час перевірки документів та огляду номеру кузова поліцейські виявили, що VIN-код, ймовірно, було змінено кустарним способом.

Через наявність ознак кримінального правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини цієї справи.

Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.

Раніше повідомлялося, що 11 липня, близько 11-ї години, у Миколаєві патрульні виявили водія із підробленими правами.