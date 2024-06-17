В Одесі на міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 представили новітній український морський дрон. Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

В Одесі на міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 представили новітній український морський дрон.

Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що безекіпажний катер має довжину близько 5 метрів, а ширину — 1,2 метра, що дає змогу розігнатись до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 кілометрів за годину). Водночас його крейсерська швидкість — 30 вузлів (55 кілометрів за годину).

Залежно від встановленого обладнання, Stalker 5.0 можна використовувати для розвідки та патрулювання або для доставлення води, продовольства, палива та інших вантажів.

Крім того, цей безпілотник має систему відеозв'язку та управління на основі Starlink.

Вартість одного такого морського безпілотника — близько 60 тисяч євро.

Нагадаємо, Данія ухвалила рішення про виділення 200 мільйонів данських крон (28,5 мільйонів доларів) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників.

Також раніше повідомлялось, що в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини.