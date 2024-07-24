У середу, 24 липня, в одному з підрозділів на Харківщині сталася стрілянина.

Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», троє військових загинули.

«Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених військовослужбовців оперативно доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся необхідна невідкладна медична допомога. Стан поранених залишається важким.

«На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків», – додали в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, у ЗСУ впровадили обовʼязковий блок з вивчення міжнародного гуманітарного права для військовослужбовців. Рішення сприятиме високому рівню правової культури та готовності до дій за міжнародними стандартами.