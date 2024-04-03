У Каховці на Херсонщині знову проблеми зі світлом, газом, водою та зв'язком / Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині знову проблеми зі світлом, газом, водою та зв'язком.

Про це 3 квітня повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Знову в тимчасово окупованій Каховці зникли світло, вода, газ та звʼязок», — йдеться в повідомленні.

Наразі окупаційна «влада» не коментує ситуацію та вигадує чергове «виправдання» своєї бездіяльності, додав Юрій Соболевський.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині у Рубіжному неможливо викликати швидку через відсутність зв’язку. Для виклику автівки швидкої допомоги треба йти до лікарні.