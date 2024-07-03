Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
За даними поліції, незаконний бізнес організував 41-річний мешканець Первомайського району. Пізніше він залучивши до нього ще трьох знайомих віком від 28 до 35 років і разом вони налагодили схему збуту наркотичних засобів, зброї і вибухових пристроїв по всій країні. Організатор отримував «товар», фасував його та передавав членам угруповання для подальшого збуту. Щомісячний прибуток групи від складав більше півмільйона гривень.
Ще двоє чоловіків діяли самостійно.
«Один постачав оптові партії наркозасобів організатору злочинної групи та ще одному фігуранту, який самостійно їх збував наркозалежним», — додали в поідомленні.
Нині досудове розслідування за п'ятьма статтями Кримінального Кодексу України завершили. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіція у Миколаївській області.
За даними поліції, незаконний бізнес організував 41-річний мешканець Первомайського району. Пізніше він залучивши до нього ще трьох знайомих віком від 28 до 35 років і разом вони налагодили схему збуту наркотичних засобів, зброї і вибухових пристроїв по всій країні. Організатор отримував «товар», фасував його та передавав членам угруповання для подальшого збуту. Щомісячний прибуток групи від складав більше півмільйона гривень.
Ще двоє чоловіків діяли самостійно.
«Один постачав оптові партії наркозасобів організатору злочинної групи та ще одному фігуранту, який самостійно їх збував наркозалежним», — додали в поідомленні.
Нині досудове розслідування за п'ятьма статтями Кримінального Кодексу України завершили. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, як на Миколаївщині викрили незаконний цех з виробництва приправ та кави.