В пожежі на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 26 липня, в селі Микайло-Ларине на Миколаївщині горів двоповерховий приватний будинок. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

«26 липня о 13:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового дачного будинку на території садово-виноградного товариства «Сокіл» с. Михайло-Ларине Воскресенської територіальної громади Миколаївського району» — зазначили рятувальники.

Пожежу вдалося зупинити о 15:10. Вогонь повністю знищив перекриття, приміщення обох поверхів, господарчу прибудову, гараж.

«Під час гасіння на другому поверсі виявлено тіло загиблого чоловіка» — повідомили рятувальники.

В пожежі на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: ДСНС В пожежі на Миколаївщині загинув чоловік. Фото: ДСНС

Поки причина загоряння не встановлена. На місті працювали правоохоронці.

Також 26 липня в цьому ж населеному пункті зайнялася спальна кімната в ще одному приватному будинку. вогонь охопив 5 квадратних метрів. рятувальників вдалося загасити пожежу без подальших наслідків та перекидання вогню на сусідні приміщення.

Нагадаємо, останніми днями в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку V класу.

Зокрема 24 липня на Миколаївщині виникло 34 пожежі загальною площею 35 гектарів. Горіли пожнивні залишки, сухостій, чагарники й сміття у Миколаєві та всіх районах області. Ще дві пожежі виникли в житлі.