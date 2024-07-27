27 липня безпілотники атакували Гайворонський та Шебекінський райони Бєлгородської області в РФ.

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Він повідомив, що в селі Муром безпілотник нібито атакував легковий автомобіль, який рухався дорогою, в результаті чого постраждала пасажирка.

«Попутним транспортом жінка з мінно-вибуховою травмою та пораненням правої лопаткової області доставлена до Шебекінської ЦРЛ. Лікарями надається вся необхідна допомога. Транспортний засіб згорів», — написав В’ячеслав Гладков.

Також, за його свідченнями, через атаку була пошкоджена лінія електропостачання. Частина міста Шебекіно, а також села Нова Таволжанка, Архангельське, частково Муром та Нехотіївка залишилися без електрики.

Крім того місцева влада заявляє про обстріли в районі сіл Глотове та Гора-Поділ. Губернатор зазначив, що було зафіксовано пошкодження на лінії електропередач, через що в селах Глотове та Безимено тимчасово немає електроенергії.

Нагадаємо, в ніч проти 26 березня українські військові вдарили по аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму, який Росія використовувала для ударів по Україні.