Телебачення, фото з відкритих джерел

17 липня набули чинності положення закону «Про медіа», що збільшують використання української мови на телебаченні. Відтепер у прямих ефірах частка недержавної мови не повинна перевищувати 10%.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми», — повідомив Тарас Кремінь.

Він додав, що усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

«Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту українською мовою», — наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, у 2023 році значно збільшилася кількість публікацій українською мовою на найпопулярніших соціальних мережах, таких як Facebook, Х (Twitter), Instagram, YouTube, та TikTok.