Варварівський міст у Миколаєві. Архівне фото «НикВести»

Сьогодні, 27 лютого, ввечері на Варварівському мосту в Миколаєві перевернулась вантажівка з дизпаливом.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Одна смуга руху наразі перекрита, тому проїзд цією ділянкою затруднений.

Олександр Сєнкевич зазначив, що на місці працює патрульна поліція.

«Також туди прямує 10 взвод ДСНС – будуть обробляти забруднену поверхню спецзасобами», – повідомив мер.

Варварівський міст

Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди . Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора . Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив губернатора Миколаївщини Олександра Стадника, що діє на той момент, пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.