У неділю 14 квітня у селі Квітневе Первомайської громади, що на Миколаївщині через детонацію вибухівки постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, за попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та «хотіли з ним щось зробити». В результаті фізичного впливу на вибухівку той здетонував. Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. За їх життя борються лікарі.
«Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому тут високий рівень мінної небезпеки», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники наголосили, якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний, категорично забороняється:
У ДСНС нагадали, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета:
Також потрібно зателефонувати за номером 101 або 102.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.
На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.
22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.
У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.
У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.
Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.
5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.
Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У неділю 14 квітня у селі Квітневе Первомайської громади, що на Миколаївщині через детонацію вибухівки постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За словами рятувальників, за попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та «хотіли з ним щось зробити». В результаті фізичного впливу на вибухівку той здетонував. Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. За їх життя борються лікарі.
«Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому тут високий рівень мінної небезпеки», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники наголосили, якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний, категорично забороняється:
У ДСНС нагадали, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета:
Також потрібно зателефонувати за номером 101 або 102.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.
На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.
22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.
У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.
У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.
Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.
5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.
Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.