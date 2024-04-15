Від детонації вибухівки на Миколаївщині постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина / Ілюстративне фото

У неділю 14 квітня у селі Квітневе Первомайської громади, що на Миколаївщині через детонацію вибухівки постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, за попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та «хотіли з ним щось зробити». В результаті фізичного впливу на вибухівку той здетонував. Хлопець та дівчина наразі перебувають у медичних закладах. За їх життя борються лікарі.

«Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому тут високий рівень мінної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

Рятувальники наголосили, якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний, категорично забороняється:

торкатися, пересувати його або робити з ним будь-які інші дії, особливо намагатися розібрати або знешкодити його;

проводити будь-які роботи біля знахідки, особливо ті, які можуть викликати навіть незначне коливання ґрунту;

поруч з ним палити, користуватися запальничками, а також іншими джерелами відкритого вогню і предметами, які можуть його утворювати;

поруч з ним користуватися радіоелектронними пристроями (мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо);

заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом, намагатися чимось накрити або здійснювати інші дії на нього: звукові, світлові, теплові, механічні та інінші;

допускати скупчення людей безпосередньо поруч зі знайденим предметом.

У ДСНС нагадали, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного предмета:

зупинитись, нічого не чіпати;

запам’ятати місце виявлення предмета;

попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;

відійти самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 метрів) від знахідки. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким прийшли.

Також потрібно зателефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 887 українців постраждали внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених в Україні росіянами.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

У місті Снігурівка 20 вересня 2023 року на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.