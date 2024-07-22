Херсонська область, фото з відкритих джерел

Вдень 22 липня російські війська обстріляли село Кіндійка в Херсонській області. Поранень зазнала 80-річна місцева мешканка.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

На момент ворожого обстрілу постраждала перебувала на подвірʼї будинку.

Зазначається, що жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.

Також 21 липня на Херсонщині через російську агресію дев'ятеро людей отримали поранення.