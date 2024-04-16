Обстріл Херсонщини. Архівне фото: Національна поліція

У вівторок, 16 квітня, російська армія атакувала село Золота Балка, що на Херсонщині.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Зранку російські війська вдарили по Золотій Балці. По селу зафіксовано сім «прильотів». Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий житель», – зазначили в ОВА.

За інформацією ОВА, чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. Наразі він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені дві людини, серед них — дитина.