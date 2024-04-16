У вівторок, 16 квітня, російська армія атакувала село Золота Балка, що на Херсонщині.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
«Зранку російські війська вдарили по Золотій Балці. По селу зафіксовано сім «прильотів». Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий житель», – зазначили в ОВА.
За інформацією ОВА, чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. Наразі він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені дві людини, серед них — дитина.
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У вівторок, 16 квітня, російська армія атакувала село Золота Балка, що на Херсонщині.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
«Зранку російські війська вдарили по Золотій Балці. По селу зафіксовано сім «прильотів». Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний місцевий житель», – зазначили в ОВА.
За інформацією ОВА, чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. Наразі він перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Поранені дві людини, серед них — дитина.