Зранку 17 липня 2024 року війська РФ вдарили по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.
Також, російські війська у вівторок, 16 липня, атакували 17 населених пунктів Херсонської області. Вдарили по дошкільному навчальному закладу.
Також 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.
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Зранку 17 липня 2024 року війська РФ вдарили по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.
Також, російські війська у вівторок, 16 липня, атакували 17 населених пунктів Херсонської області. Вдарили по дошкільному навчальному закладу.
Також 16 липня, російські військові атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дроном-камікадзе типу FPV.