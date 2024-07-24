У ніч проти 24 липня російська армія обстріляла місто Ізмаїл, що на Одещині дронами типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.
Зазначається, що під прицілом росіян була портова інфраструктура міста. Також, росіяни поцілили в п’ятиповерхівку, де через обстріл сталося часткове руйнування вікон та фасадної частини.
Внаслідок ворожої атаки відомо про щонайменше трьох поранених — їх шпиталізували.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, що внаслідок обстрілу також зазнали руйнувань декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. Окрім того, на місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, тоді постраждали семеро людей.
Також нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.
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У ніч проти 24 липня російська армія обстріляла місто Ізмаїл, що на Одещині дронами типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.
Зазначається, що під прицілом росіян була портова інфраструктура міста. Також, росіяни поцілили в п’ятиповерхівку, де через обстріл сталося часткове руйнування вікон та фасадної частини.
Внаслідок ворожої атаки відомо про щонайменше трьох поранених — їх шпиталізували.
Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, що внаслідок обстрілу також зазнали руйнувань декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. Окрім того, на місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, тоді постраждали семеро людей.
Також нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.