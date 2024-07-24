Наслідки обстрілу міста Ізмаїл. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

У ніч проти 24 липня російська армія обстріляла місто Ізмаїл, що на Одещині дронами типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу міста Ізмаїл, 24 липня. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація Наслідки обстрілу міста Ізмаїл, 24 липня. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Зазначається, що під прицілом росіян була портова інфраструктура міста. Також, росіяни поцілили в п’ятиповерхівку, де через обстріл сталося часткове руйнування вікон та фасадної частини.

Внаслідок ворожої атаки відомо про щонайменше трьох поранених — їх шпиталізували.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, що внаслідок обстрілу також зазнали руйнувань декілька будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. Окрім того, на місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, тоді постраждали семеро людей.

Також нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.