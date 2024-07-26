Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Начальнику одного із військових підрозділів на Одещині загрожує до 5 років в’язниці за вимагання хабаря у військовослужбовця.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.

«За 9 тисяч доларів США посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби», — йдеться у повідомленні.

Наразі розслідування завершили. Обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіка звинувачують в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (частина 2 статті 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що двом поліцейським одного з відділень поліції Миколаївського районного управління повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.