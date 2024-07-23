У Миколаїській области затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що для допомоги військових на Херсонському напрямку волонтери завезли в Україну три автомобілі, які були передані бійцю. Чоловік мав доставити їх до свого підрозділу. Натомість він виставив оголошення про продаж машин на онлайн-платформах. За три автівки він хотів 13 тисяч 200 доларів.
Викрив фігуранта покупець, який сам шукав авто для передової, зазначають в ДБР. 18 липня військового затримали під час отримання коштів.
Йому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Чоловіку загрожує до 7 років увʼязнення.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тисячі гривень.
Нагадаємо, раніше миколаївський суд відправив до СІЗО підозрюваних у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У Миколаїській области затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що для допомоги військових на Херсонському напрямку волонтери завезли в Україну три автомобілі, які були передані бійцю. Чоловік мав доставити їх до свого підрозділу. Натомість він виставив оголошення про продаж машин на онлайн-платформах. За три автівки він хотів 13 тисяч 200 доларів.
Викрив фігуранта покупець, який сам шукав авто для передової, зазначають в ДБР. 18 липня військового затримали під час отримання коштів.
Йому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Чоловіку загрожує до 7 років увʼязнення.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тисячі гривень.
Нагадаємо, раніше миколаївський суд відправив до СІЗО підозрюваних у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.