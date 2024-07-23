Затримання військовослужбовця, фото: ДБР

У Миколаїській области затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що для допомоги військових на Херсонському напрямку волонтери завезли в Україну три автомобілі, які були передані бійцю. Чоловік мав доставити їх до свого підрозділу. Натомість він виставив оголошення про продаж машин на онлайн-платформах. За три автівки він хотів 13 тисяч 200 доларів.

Викрив фігуранта покупець, який сам шукав авто для передової, зазначають в ДБР. 18 липня військового затримали під час отримання коштів.

Машина, яку намагався продати військовий, фото: ДБР Затримання військовослужбовця, фото: ДБР

Йому повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Чоловіку загрожує до 7 років увʼязнення.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 242 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше миколаївський суд відправив до СІЗО підозрюваних у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.