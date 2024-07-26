Відновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: Getty Images

Внаслідок обстрілу російською армією Херсона виведено з ладу електрообладнання у Таврійському районі. Фахівці готуються до аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко.

«Внаслідок нічних обстрілів нашої громади з боку російських окупаційних військ виведено з ладу електрообладнання. Через це частково знеструмлений Таврійський мікрорайон, селище Текстильне. Можливі перебої з водою», — зазначив він.

Наголошується, що наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень, щоб оперативно провести аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що протягом доби, з 25 по 26 липня, російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина. Також росіяни обстріляли медичний заклад та адміністративну будівлю. Крім того армія РФ поцілила у житлові квартали, зокрема було пошкоджено 8 багатоповерхівок, 24 приватних будинки та приватні автомобілі.