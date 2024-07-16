Херсон / Фото з відкритих джерел

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона вдень 16 липня постраждав 45-річний волонтер.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

«Під ворожий удар потрапив 45-річний чоловік, який згодом самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого діагностували контузію. Йому надають необхідну меддопомогу», — йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що волонтер дістав мінно-вибухову травму і контузію під час атаки з боку російських окупаційних військ на Дніпровський район Херсона близько 12.00.

РФ також зранку 16 липня атакувала Херсон пошкодивши ринок, бізнес-центр та торгові приміщення. Серед місцевих постраждалих немає.

Згодом, вдень 16 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Корабельний район Херсона.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.