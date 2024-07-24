Дрон Shahed-136. Фото з depositphotos.

У ніч проти 24 липня російська армія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» та 23 ударними дронами типу «Shahed 131/136». У результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Так, ворог випустив балістичну ракету з Бєлгородської області рф та вдарив нею по Харківщині. Окупанти також застосували ще одну ракету, ти якої поки що встановлюють.

Ударні дрони росіяни випускали з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Під ворожим обстрілом опинився південь України, зокрема Одеська область.

Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

Нагадаємо, армія РФ протягом доби 22 липня обстріляла з різних видів озброєння 15 населених пунктів Херсонської області, тоді постраждали семеро людей.

Також нагадаємо, що у вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області.