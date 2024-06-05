Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» відреагувало на рекламні відеоролики в соцмережах з погрозами про блокування кредитних карток за заборгованість.

У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

На рекламному відео представники комунальної служби вимагають від миколаївця сплатити борг, маніпулюючи тим, що йому заблокують картку. Пізніше про те, що карта заблокована житель дізнається, розраховуючись в магазині.

Перше відео в соціальній мережі виклали на офіційний аккаунт коммунального телеканалу ТРК «МАРТ». А друге зʼявилось на тікток-сторінці самого «Миколаївводоканалу», яке пізніше було видалено.

Скриншоти з рекламних відеороликів Скриншоти з рекламних відеороликів

Хоча Борис Дуденко зазначив, що не знає, хто саме замовляв розробку реклами.

— Воно поширюється тільки в соцмережах чи на телебаченні якось, чи ні?, — питає кореспондентка. — Ні, в соцмережах, — каже Борис Дуденко. — А ви його замовляли? — Ні, ми не замовляли. — А хто замовляв? — Не знаю. Ми не замовляли. «Миколаївводоканал» не замовляв. — Тоді як ви ставитесь до того, яким чином зроблені ці відеоролики? Зокрема, як ви ставитесь до об'єктивізації жіночих грудей? — цікавиться журналістка. — Ви знаєте, я не експерт в цих речах, я не можу вам прокоментувати, — відповів Борис Дуденко.

Борис Дуденко, директор «Миколаївводоканалу», фото: «НикВести»

Метою такої реклами є необхідність платити за борги, аби КП могло забезпечувати населення послугами, каже директор водоканалу.

— Коли порядні люди, пенсійного віку сплачують, то чому інші не повинні цього робити? Зараз дуже велика проблема з комунальними послугами, наданням комунальних послуг. Нам не вистачає до 30 мільйонів в місяць фінансування. На жаль, насоси не працюють на повітрі, паливо не є безкоштовним для автомобілів. Труби не є безкоштовними для їх заміни. За все це потрібно сплачувати. Так, вода не є питної якості. Але те, що ми вже маємо воду в оселях для того, щоб користуватися нею в господарсько-побутових потребах, це вже великий плюс. Тому і був створений такий ролик. Для того щоб люди розуміли, що в кінці кінців, якщо ігнорувати сплату послуг їм заблокують рахунок, — розповів Борис Дуденко.

При цьому він пояснив, що блокування банківських рахунків займається Державна виконавча служба, а не водоканал. На сьогодні таких операцій проведено більше трьох тисяч.

— Це дуже погана ситуація, бо розблокування картки триває від одного тижня до одного місяця після повної сплати. Тому ми закликаємо постійно містян не доводити до цієї ситуації, прийти до каналу, вирішити це питання шляхом реструктуризації боргу і далі вже планувати свої витрати, — сказав Борис Дуденко.

Сесія Миколаївської міської ради, скриншот з відео міськради

Зазначимо, що мова про це йшла на останній сесії Миколаївської міської ради. Питання про це підняла депутатка Олена Кісельова, яка заявила, що подібні відео під час життя у воюючій країні та місті, де досі не налагоджена система водопостачання, не нормально.

— Коли мова заходить про водоканал і беремо кредити, фраза, що ми з вами будемо віддавати, ми ж розуміємо, що віддавати будуть містяни, бізнес. Зараз дуже активно стало вибивання коштів з платників. В звичайному житті така модель має право на життя, але коли ми всі в суцільному форс-мажорі, потрібно по доброму відноситись один до одного. Я про той жах колекторських компаній і відео про те, що «Придет, дядя, заблокує картку». Люди мають право на часткове невиконання оплати послуг. І водоканал, і міськгаз, який отримав від нас мережу, всім бабусям розповідає, що за 300 гривень боргу за ними будуть гонятись колектори, — сказала Олена Кісельова.

У відповідь на це мер міста заявив, що якщо містяни системно не сплачуватимуть кошти за воду, в Миколаєві не буде навіть технічної води.

— Ця історія автоматична. Ніхто нікому не телефонує, не викликає колекторів, — сказав Олександр Сєнкевич. — Олександр Федорович, людям телефонують, — наголосила Олена Кісельова. — Борг перед водоканалом на сьогодні 230 мільйонів гривень. Ті, хто сплачував, ті і сплачують. І не жаліються, чи є вона, якої вона якості. Тому сьогодні ми приймаємо всі можливі дії для існування підприємства, — відповів Борис Дуденко. — Кошмарити людей нормальна дія? Окей. Ви відеоролик бачили вашого виробництва, який крутиться? — запитала в керівника КП Олена Кісельова. — Мабуть, ще не бачив, — відповів Борис Дуденко.

Раніше «НикВести» писали, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» активно веде свої соцмережі в Telegram та Facebook. З початку повномасштабного вторгнення підприємство створило акаунт в популярній соціальній мережі ТікТок, де вони викладають креативні відео про свою буденну діяльність.