Пожежа на Миколаївщині.Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Протягом 23 липня та в ніч на 24 липня вогнеборці в Миколаївській області 35 разів залучалися до гасіння пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

За даними надзвичайників, полум’я охопило понад 67 гектарів сухої трави, чагарників і дерев у кількох територіальних громадах, таких як Ольшанська, Веснянська, Березанська, та інших. У Воскресенській, Шевченківській, Мішково-Погорілівській громадах згоріли пожнивні залишки.

Вогнеборці місцевої пожежної охорони загасили пожежу літньої кухні на території села Рибаківка на площі 12 квадратних метрів.

Також караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував займання господарчої споруди з дровами в Новій Одесі.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на житлові будинки.

Загалом, у ліквідації пожеж було задіяно 160 співробітників ДСНС та 40 одиниць техніки.

Як повідомили рятувальники, серед поширених причин, які провокували пожежі — необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, що рятувальники з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.