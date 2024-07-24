Протягом 23 липня та в ніч на 24 липня вогнеборці в Миколаївській області 35 разів залучалися до гасіння пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
За даними надзвичайників, полум’я охопило понад 67 гектарів сухої трави, чагарників і дерев у кількох територіальних громадах, таких як Ольшанська, Веснянська, Березанська, та інших. У Воскресенській, Шевченківській, Мішково-Погорілівській громадах згоріли пожнивні залишки.
Вогнеборці місцевої пожежної охорони загасили пожежу літньої кухні на території села Рибаківка на площі 12 квадратних метрів.
Також караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував займання господарчої споруди з дровами в Новій Одесі.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на житлові будинки.
Загалом, у ліквідації пожеж було задіяно 160 співробітників ДСНС та 40 одиниць техніки.
Як повідомили рятувальники, серед поширених причин, які провокували пожежі — необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, що рятувальники з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Протягом 23 липня та в ніч на 24 липня вогнеборці в Миколаївській області 35 разів залучалися до гасіння пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
За даними надзвичайників, полум’я охопило понад 67 гектарів сухої трави, чагарників і дерев у кількох територіальних громадах, таких як Ольшанська, Веснянська, Березанська, та інших. У Воскресенській, Шевченківській, Мішково-Погорілівській громадах згоріли пожнивні залишки.
Вогнеборці місцевої пожежної охорони загасили пожежу літньої кухні на території села Рибаківка на площі 12 квадратних метрів.
Також караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідував займання господарчої споруди з дровами в Новій Одесі.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на житлові будинки.
Загалом, у ліквідації пожеж було задіяно 160 співробітників ДСНС та 40 одиниць техніки.
Як повідомили рятувальники, серед поширених причин, які провокували пожежі — необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, що рятувальники з вечора 23 липня не можуть загасити масштабну пожежу сухої трави у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві. Розповсюдження вогню вдалося зупинити.