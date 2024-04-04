Вогнеборці 3 квітня та в ніч на 4 квітня чотири рази залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях в житловому секторі та транспорті.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Вчора, 3 квітня, по вулиці Центральній у Новій Одесі Миколаївського району загорівся вантажний автомобіль Mercedes Benz Atego. Автомобіль загорівся під час руху. Пожежу ліквідували площею 2 квадратних метри, її причина встановлюється.
Вночі, 4 квітня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Куйбишева у Первомайську. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів, її спричинило коротке змикання електромережі. Вогонь пошкодив перекриття та кухонні меблі.
У Миколаєві, Первомайському та Вознесенському районах області горіло сміття, суха трава та чагарники на відкритих територіях. Загальна площа пожежі склала майже 3 гектари. Спричинило пожежі необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах. Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 — через підпали, 28 — через необережність під час куріння, а 5 — з інших причин.
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Вогнеборці 3 квітня та в ніч на 4 квітня чотири рази залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях в житловому секторі та транспорті.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Вчора, 3 квітня, по вулиці Центральній у Новій Одесі Миколаївського району загорівся вантажний автомобіль Mercedes Benz Atego. Автомобіль загорівся під час руху. Пожежу ліквідували площею 2 квадратних метри, її причина встановлюється.
Вночі, 4 квітня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Куйбишева у Первомайську. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів, її спричинило коротке змикання електромережі. Вогонь пошкодив перекриття та кухонні меблі.
У Миколаєві, Первомайському та Вознесенському районах області горіло сміття, суха трава та чагарники на відкритих територіях. Загальна площа пожежі склала майже 3 гектари. Спричинило пожежі необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах. Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 — через підпали, 28 — через необережність під час куріння, а 5 — з інших причин.