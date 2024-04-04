Вогнеборці 4 квітня ліквідували 4 пожежі в Миколаївській області / Фото ДСНС

Вогнеборці 3 квітня та в ніч на 4 квітня чотири рази залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях в житловому секторі та транспорті.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Вчора, 3 квітня, по вулиці Центральній у Новій Одесі Миколаївського району загорівся вантажний автомобіль Mercedes Benz Atego. Автомобіль загорівся під час руху. Пожежу ліквідували площею 2 квадратних метри, її причина встановлюється.

Вночі, 4 квітня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Куйбишева у Первомайську. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів, її спричинило коротке змикання електромережі. Вогонь пошкодив перекриття та кухонні меблі.

У Миколаєві, Первомайському та Вознесенському районах області горіло сміття, суха трава та чагарники на відкритих територіях. Загальна площа пожежі склала майже 3 гектари. Спричинило пожежі необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах. Зазначається, що 81з 182 пожеж виникла через необережне поводження з вогнем, 68 — через підпали, 28 — через необережність під час куріння, а 5 — з інших причин.