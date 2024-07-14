Учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.
Як повідомляє Миколаївська ОВА, постраждалих немає.
«Учора, 13 липня, о 20:16 та 20:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді», – йдеться у повідомленні.
Крім того, учора, о 21:15 та 21:47 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову Очаківської громади. Внаслідок пошкоджено житловий будинок, лінію електропередачі та мережу інтернет.
«Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків. Постраждалих немає», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, впродовж 12 липня на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.
Варто зазначити, що російські військові продовжують майже щодня обстрілювати громади Миколаївської області. Так, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Учора, 13 липня, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, а також Очакову.
Як повідомляє Миколаївська ОВА, постраждалих немає.
«Учора, 13 липня, о 20:16 та 20:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді», – йдеться у повідомленні.
Крім того, учора, о 21:15 та 21:47 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову Очаківської громади. Внаслідок пошкоджено житловий будинок, лінію електропередачі та мережу інтернет.
«Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків. Постраждалих немає», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, впродовж 12 липня на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.
Варто зазначити, що російські військові продовжують майже щодня обстрілювати громади Миколаївської області. Так, у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».