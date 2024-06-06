Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про дошкільну освіту, що включає сім форм організації освітньої діяльності. Серед них мобільні та сімейні дитячі садки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти та передбачає:

нові засади державної політики у сфері дошкільної освіти;

розширення можливостей та гарантій для здобуття дошкільної освіти усіх дітей з урахуванням потреб та здібностей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей внутрішньо переміщених родин;

запровадження реальної дерегуляції та демократизації в системі освіти;

нові підходи до трудових відносин в закладах дошкільної освіти та нові гарантії для педагогічних працівників;

формування системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;

врахування потенціалу приватної освіти;

створення мотивації для інвестування в освіту;

розвиток безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення цивільного захисту.

Народний депутат Володимир Воронов, який є одним з ініціаторів закону, раніше зазначав, що документом пропонується визначити форми здобуття дошкільної освіти, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку змін. Закон має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до закладів освіти, зміняться й умови роботи педпрацівників.

За його словами, форми дитячих садочків можуть бути сімейні (свої діти та діти друзів чи сусідів), мобільні для дітей з віддалених населених пунктів, «школа супергероїв» для дітей на стаціонарному лікуванні та центри педагогічного партнерства для дітей, які від народження перебувають разом із батьками.

Крім того, діятимуть різні форми здобуття дошкільної освіти:

дистанційна;

педагогічний патронаж (педагоги навчають дітей у домашніх умовах);

мережева, коли дитина навчається у різних дитсадочках одночасно.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж 42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти в Миколаєві також планують ліквідувати початкову школу №2 приєднавши її до початкової школи № 1.

Водночас депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.