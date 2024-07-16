Наслідки обстрілу Херсона 16 липня / Скрин з відео Херсонської ОВА

РФ зранку 16 липня знову атакувала Херсон пошкодивши ринок, бізнес-центр та торгові приміщення. Серед місцевих постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів», — написав він у телеграмі.

Наслідки обстрілу Херсона 16 липня / Скрин з відео Херсонської ОВА Наслідки обстрілу Херсона 16 липня / Скрин з відео Херсонської ОВА

За його словами, з самого ранку росіяни вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Постраждалих серед херсонців немає.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.