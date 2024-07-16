РФ зранку 16 липня знову атакувала Херсон пошкодивши ринок, бізнес-центр та торгові приміщення. Серед місцевих постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів», — написав він у телеграмі.
За його словами, з самого ранку росіяни вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Постраждалих серед херсонців немає.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.
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РФ зранку 16 липня знову атакувала Херсон пошкодивши ринок, бізнес-центр та торгові приміщення. Серед місцевих постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів», — написав він у телеграмі.
За його словами, з самого ранку росіяни вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Постраждалих серед херсонців немає.
Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину — внаслідок атаки у понеділок, 15 липня, ракета вибухнула в повітрі над Баштанським районом.