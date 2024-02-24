24 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у Миколаєві вшанували пам'ять полеглих Захисників.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
«Поклали квіти на могили військових міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники Віталій Луков, Юрій Андрієнко, Анатолій Петров, Сергій Коренєв, працівники міської ради та військовослужбовці», – зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, в п’ятницю, 23 лютого, на базі волонтерського центра «ДОФ» пройшов Урочистий захід із вшанування пам’яті героїв оборони Миколаєва.
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24 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у Миколаєві вшанували пам'ять полеглих Захисників.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
«Поклали квіти на могили військових міський голова Олександр Сєнкевич, його заступники Віталій Луков, Юрій Андрієнко, Анатолій Петров, Сергій Коренєв, працівники міської ради та військовослужбовці», – зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, в п’ятницю, 23 лютого, на базі волонтерського центра «ДОФ» пройшов Урочистий захід із вшанування пам’яті героїв оборони Миколаєва.