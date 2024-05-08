В Україну повернули ще 11 дітей з окупованих територій, фото з відкритих джерел

До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще 11 дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. Крім того, вдалось повернути дев'ятеро дітей, які мають батьків або одного з них, це – 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

«Нині діти – у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей», – сказав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, від початку 2024 року вдалося повернути понад 50 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.

Також нещодавно з окупації повернули неповнолітню дитину, яка два роки не бачила своїх батьків.