Вибухотехніки знешкодила російську гранату знайдену на Миколаївщині / Фото: Нацполіція

У Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили російську гранату, яка висіла на гіллі у лісосмузі.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, люди виявили небезпечну знахідку на узбіччі автодороги неподалік села Калинівка у Миколаївському районі, про що одразу повідомили до поліції.

Фахівці встановили, що ворожа граната до РПГ-22 була залишена військовими РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що небезпечний предмет вилучили та у подальшому знешкодили методом контрольованого вибуху.

У поліції закликали людей бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте поліцію на спецлінію 102, або до служби порятунку — 101.

«Завжди памʼятайте, з вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише професіонали — це справа лише спеціально навчених фахівців!», — зазначили правоохоронці.

Вибухотехніки знешкодила російську гранату знайдену на Миколаївщині / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині.