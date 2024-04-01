У Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили російську гранату, яка висіла на гіллі у лісосмузі.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, люди виявили небезпечну знахідку на узбіччі автодороги неподалік села Калинівка у Миколаївському районі, про що одразу повідомили до поліції.
Фахівці встановили, що ворожа граната до РПГ-22 була залишена військовими РФ на початку повномасштабного вторгнення.
Зазначається, що небезпечний предмет вилучили та у подальшому знешкодили методом контрольованого вибуху.
У поліції закликали людей бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте поліцію на спецлінію 102, або до служби порятунку — 101.
«Завжди памʼятайте, з вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише професіонали — це справа лише спеціально навчених фахівців!», — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У Миколаївській області вибухотехніки поліції знешкодили російську гранату, яка висіла на гіллі у лісосмузі.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, люди виявили небезпечну знахідку на узбіччі автодороги неподалік села Калинівка у Миколаївському районі, про що одразу повідомили до поліції.
Фахівці встановили, що ворожа граната до РПГ-22 була залишена військовими РФ на початку повномасштабного вторгнення.
Зазначається, що небезпечний предмет вилучили та у подальшому знешкодили методом контрольованого вибуху.
У поліції закликали людей бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися самостійно розбирати їх. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно повідомляйте поліцію на спецлінію 102, або до служби порятунку — 101.
«Завжди памʼятайте, з вибухонебезпечними предметами можуть працювати лише професіонали — це справа лише спеціально навчених фахівців!», — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину дрону Shahed, яка застрягла у гвинті вітряка на Миколаївщині.