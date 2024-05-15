Росіяни вже поранили в Україні 1341 дитину, фото з відкритих джерел

Станом на 15 травня від рук російських окупантів загинули 546 українських дітей, ще 1341 отримала поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«Більше ніж 1887 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 15 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1341 отримала поранення різного ступеня тяжкості», — зазначається у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 531, Харківській — 370, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 139, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 105.

У прокуратурі зазначили, що впродовж доби 12 березня внаслідок ракетного обстрілу загарбниками Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 10 дітей віком від 2 місяців до 17 років.

Нагадаємо, 14 травня внаслідок обстрілу армією РФ місто Харків постраждали дві дівчинки 8 і 12 років та два хлопчики 12 і 14 років.

Минулої доби внаслідок російського авіаудару авіабомбою типу «КАБ» по Великій Писарівці Сумської області травмовано і 7-річного хлопчика та 8-річну дівчинку.

Нагадаємо, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.