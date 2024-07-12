Масштабна на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Протягом минулої доби у Миколаївській області зареєстрували 37 пожеж. Майже у всіх випадках горіла суха трава та чагарники.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборці гасять пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що в одному з районів Миколаєва рятувальники разом з працівниками лісництва та місцевим населенням погасили пожежу 5 гектарів сухостою та хвойного настилу в лісі. Залучались 25 чоловік особового складу, 7 одиниць пожежної та спеціальної техніки ДСНС, техніка філії «Миколаївське лісове господарство», Миколаївського глиноземного заводу, Галицинівської територіальній громаді.

У Баштанському, Вознесенському, Миколаївському та Первомайському районах рятувальники загасили пожежі сухої трави, пожнивних залишків, чагарників, лісосмуги та сміття на загальній площі понад 40 гектарів. Залучили 126 рятувальників та 32 одиниці техніки.

Завдяки надзвичайникам у приватному секторі під час гасіння господарчих споруд, сіна та дров, врятовано 4 житлових будинки, літню кухню, гараж.

Внаслідок короткого замикання електромережі зайнялась кухня та веранда житлового будинку на площі 50 квадратні метри у селі Тернові Поди Шевченківської громади. Рятувальники загасили пожежу в будинку та зупинили поширення вогню на сусіднє подвір’я, де горіла трава на площі 1500 квадратних метрів

Крім того, у Благодатненській громаді рятувальники ліквідували пожежу 82-метрового складського приміщення шиномонтажу. Полум'я на нього перекинулося з сухої рослинності, що горіла на площі 500 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося вберегти 10 житлових будинків.

Нагадаємо, як на Миколаївщині знову горіла суха трава. Велику пожежу площею 40 га ліквідували за допомогою місцевих, однак уникнути розповсюдження вогню на будівлі не вдалось.