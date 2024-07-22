Сили протиповітряної оборони 21 липня знищили 16 ворожих БПЛА на півдні та сході України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Протягом минулої доби 21 липня на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.
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Сили протиповітряної оборони 21 липня знищили 16 ворожих БПЛА на півдні та сході України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
«Протягом минулої доби 21 липня на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у неділю, 21 липня, о 16:59, ворог атакував FPV-дроном село Солончаки Куцурубської громади.