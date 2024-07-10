Наслідки обстрілу Очакова 1 липня / Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

За пів року російські обстріли завдали шкоди екосистемі Миколаївщини на понад 30 мільйонів гривень.

Збитки від пожеж, спричинених росіянами, оцінили в Державній екологічній інспекції України.

З початку року через ворожі обстріли на Миколаївщині виникли пожежі в екосистемах шести громад: Куцурубської, Прибужанської, Горохівської, Степівської, Братської, Костянтинівської та Ольшанської. Загальна площа цих пожеж сягнула 14 гектарів.

Як зазначили фахівці, що викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря перевищили 9,6 тисячі тонн.

За наслідками таких пожеж екоінспектори здійснено 11 розрахунків розміру шкоди, завданої під час неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, під час російської атаки по Україні ударів зазнала Миколаївська область. Внаслідок атаки виникло п'ять пожеж, загальна площа яких склала понад 100 гектарів.