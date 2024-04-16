Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА.

Про це повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, чоловік під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Він намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами, зазначили в СБУ.

Так, отриману інформацію підозрюваний месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

У ході розслідування стало відомо, що чоловік причетний до спроб замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Саме за координатами та «підказками» агента росіяни намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Дрон, яким намагалися поцілити по авто керівництва Херсонської ОВА. Фото: СБУ

Відомо, що безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Дрон було нейтралізовано, повідомили в СБУ.

За даними слідчих, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії і почав працювати на воєнну розвідку РФ.

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до 8 років позбавлення волі.

Раніше російський агент на Миколаївщині отримав 15 років тюрми. Він працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.

На початку березня спецслужби затримали чоловіка, який мобілізувався до ЗСУ та «зливав» ворогу дані про позиції.